«Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» в заключительном матче чемпионата России

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Петербургский «Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» над в матче заключительного тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Манкст-Петербурге, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей покер оформил Александр Ерохи, по одному мячу забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» занял пятое место в чемпионате России. «СКА-Хабаровск» расположился на 16-м месте и покинул РФПЛ.

Футбол. Чемпионат России. 30-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 5:0

Голы: 1:0 — Дриусси, 6; 2:0 — Заболотный, 21; 3:0 — Ерохин, 38; 4:0 — Ерохин, 49; 5:0 — Ерохин, 60; 6:0 — Ерохин, 78