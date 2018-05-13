«Спартак» проиграл «Динамо» и уступил ЦСКА второе место в чемпионате России
Московский «Спартак» проиграл «Динамо» в матче заключительного тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный мяч забил Евгений Луценко.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» занял третье место в чемпионате России. «Динамо» расположился на восьмой строчке.
Футбол. Чемпионат России. 30-й тур
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) — 0:1
Голы: 0:1 — Луценко (пенальти), 35