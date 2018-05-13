«Спартак» и «Динамо» объявили составы на решающий матч чемпионата России
Московские клубы «Спартак» и «Динамо» определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
В составе красно-белых с первых минут на поле выйдет Софьян Ханни.
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«Спартак»: Ребров, Максимович, Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Самедов, Тимофеев, Пашалич, Промес, Ханни, Луис Адриано.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Панченко, Луценко.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 14:00 мск.
Наш ��⚪️ состав на #derby ��#Спартак #СпартакДинамо #Spartak pic.twitter.com/OuQt8K2H9U— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 мая 2018 г.