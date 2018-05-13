«Спартак» и «Динамо» объявили составы на решающий матч чемпионата России

Московские клубы «Спартак» и «Динамо» определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

В составе красно-белых с первых минут на поле выйдет Софьян Ханни.

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«Спартак»: Ребров, Максимович, Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Самедов, Тимофеев, Пашалич, Промес, Ханни, Луис Адриано.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Панченко, Луценко.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 14:00 мск.