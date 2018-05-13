Тренер Овечкина рассказал о причинах успеха команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о причинах хорошей игры команды в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

«Думаю, что дело в нашем отношении к задачам. Я только лишь говорю: «Эй, ты в составе. Найди способ быть полезным». Игрок должен сам отыскать этот самый способ.

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Не думаю, что тренер может сделать что-то, кроме как отправить хоккеиста на лед и подбодрить. Если мы что-то заметим, то можем обратить на это внимание игрока, однако они и сами, как правило, вовлечены в игру, все видят и понимают.

Лучшее, что может происходить — это когда три игрока одного звена подсказывают друг другу. У нас это делают все тройки в каждой смене. Они подбадривают друг друга, общаются, и это, думаю, очень способствует их продуктивности», - цитирует Троца официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» ведет над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финальной серии Восточной конференции со счетом 1-0.