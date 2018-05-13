Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBA

Василий Ломаченко атакует Хорхе Линареса Twitter Top Rank Boxing

Украинский боксер Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает ТАСС.

В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он одержал победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом нокаутом в десятом раунде, став обладателем чемпионского титула WBA в легком весе (до 61,2 кг).

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30-летний Ломаченко установил мировой рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории (12).

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.