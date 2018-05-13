«ПСЖ» не продаст Неймара

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий Неймар не покинет парижскую команду в летнее трансферное окно. Об этом информирует «Советский спорт».

«Неймар будет в «ПСЖ» в следующем сезоне. 2000%», — приводят слова Аль-Хелаифи французские СМИ.

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26-летний бразилец перешел в парижскую команду перед началом текущего сезона. «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за его трансфер рекордные €222 млн.

В нынешнем сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 19 голевых передач.

Ранее сообщалось,что «ПСЖ» впервые в сезоне проиграл в чемпионате Франции.