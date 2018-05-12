«Реал» на своем поле разгромил «Сельту»
Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» со счетом 6:0 в матче 37-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей дубль оформил Гарет Бэйл, по одному мячу забили Иско, Ашраф Хакими, Тони Кроос и Серхи Гомес (автогол).
«Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства с 75 очками. «Сельта» (46) — на 13-й строчке.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера. 37-й тур
Реал Мадрид (Мадрид) — Сельта (Виго) — 6:0
Голы: 1:0 – Бэйл – 13, 2:0 – Бэйл – 30, 3:0 – Иско – 32, 4:0 – Хакими – 52, 5:0 – Гомес – 74 (автогол), 6:0 – Кроос – 81