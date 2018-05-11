Футболист «Реала» притворился восковой фигурой и напугал людей

Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл решил разыграть посетителей Мадридского музея восковых фигур, сообщает «Советский спорт».

Футболист встал в один ряд с экспонатами таких легендарных спортсменов как Андрес Иньеста, Криштиану Роналду, По Газоль и Рафаэль Надаль. Когда ничего не подозревающие посетители подходили к Бэйлу, тот незамедлительно пытался их напугать.

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«О, посмотри на Бэйла — совсем, как настоящий», — сказал случайный посетитель, ставший жертвой розыгрыша.

В этом сезоне Гарет Бэйл сыграл в 36 матчах и забил 16 мячей.

Следующий матч в чемпионате Испании «сливочные» проведут 12 мая против «Сельты» на Сантьяго Бернабеу

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах летом перейдет в мадридский «Реал».