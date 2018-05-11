Тренер из Армении предложил запретить фигуристкам до 18 лет выступать на турнирах

Известный тренер по фигурному катанию из Армении Рафаэль Арутюнян предложил запретить спортсменкам до 18 лет принимать участие на взрослых соревнованиях, сообщает «Советский спорт».

«Сейчас все только и говорят о прыжках, и люди начинают вредить себе. Как вы хотите остановить их? На мой взгляд, есть только один способ: не допускать на взрослые соревнования девочек до 18 лет», — заявил Арутюнян.

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Также тренер рассказал, что постоянные прыжки пагубно влияют на развитие молодого организма и такие нагрузки могут нанести непоправимый вред здоровью, вплоть до инвалидности.

«Юниорки будут делать более сложные в техническом плане программы. Ну и что? Если вам не нравятся прокаты взрослых, смотрите юниоров. У вас есть выбор: смотреть прыжки или женское катание. Это несправедливо, когда женщина соревнуется с ребенком, у которого мальчишеское тело», — добавил Арутюнян.

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