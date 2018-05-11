Глава ФБР планирует подавать иски к WADA и МОК

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков рассказал о том, что будет делать организация, если Следственный комитет (СК) России докажет несправедливость допинговых обвинений. Слова Зубкова приводит «РИА Новости».

«Сначала Следственный комитет должен полностью отработать, доказать нашу невиновность, а потом мы будем подавать иски к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК) в гражданские суды», — заявил Зубков.

Ранее сообщалось, что СК направил в WADA документы, опровергающие слова информатора Григория Родченкова о доставке допинг-проб российских спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала.