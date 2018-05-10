Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира — 2018

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии в четвертом матче группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Дании. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу чехов, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей шайбы забросили Давид Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

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У россиян авторами голов стали Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А

Чехия — Россия — (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

0:1 — Нестеров (Барабанов, Каблуков) — 01:11,

1:1 — Крейчи (Яшкин) — 14:41,

2:1 — Яшкин (Пастрняк, Крейчи) — 18:39,

2:2 — Григоренко (Бучневич, Анисимов) — 21:00

3:2 — Пастрняк (Крейчи) — 24:17,

3:3 — Барабанов (Зайцев, Шалунов) — 25:49

4:3 — Пастрняк