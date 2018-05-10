Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира — 2018
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии в четвертом матче группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Дании. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу чехов, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбы забросили Давид Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк, оформивший дубль.
У россиян авторами голов стали Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А
Чехия — Россия — (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
0:1 — Нестеров (Барабанов, Каблуков) — 01:11,
1:1 — Крейчи (Яшкин) — 14:41,
2:1 — Яшкин (Пастрняк, Крейчи) — 18:39,
2:2 — Григоренко (Бучневич, Анисимов) — 21:00
3:2 — Пастрняк (Крейчи) — 24:17,
3:3 — Барабанов (Зайцев, Шалунов) — 25:49
4:3 — Пастрняк