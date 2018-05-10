Болельщиков не пустят в МГУ во время ЧМ-2018

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Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий рассказал о режиме работы учебного заведения во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня. Слова ректора вуза приводит «РИА Новости».

«Сами болельщики будут находиться на Воробьевых горах, но вся территория МГУ — от Ломоносовского проспекта, вдоль Вернадского, Мичуринского до Университетского — весь этот квадрат будет закрыт для болельщиков. Но университет будет работать в обычном режиме», — заявил Садовничий.

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Территория университета будет недоступна для футбольных болельщиков во время чемпионата мира, сообщили в его руководстве. Информация о том, что выпускники университета в этом году из-за близости фан-зоны чемпионата мира не будут получать дипломы в главном здании МГУ, не подтвердилась.

«Мы никого при этом не выселяем. Будет шумозащитная стена, она положена на таких мероприятиях. Можно занимать позицию «не хочу», но, честно говоря, для страны это важно», — отметил Садовничий.

Ранее сообщалось, что фан-зона ЧМ-2018 на территории МГУ будет сокращена.