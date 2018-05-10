Орсер и Медведева планируют приезжать в Россию

Новый тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер заявил, что собирается приезжать в Россию со спортсменкой, передает «РИА Новости».

«Понимаю, что мы живем не в идеальном мире, поскольку есть другие фигуристы, и их соревнования могут совпадать по времени, тогда нам с Трейси Уилсон и Дэвидом Уилсоном придется планировать собственные передвижения, но в идеале я, конечно же, хотел бы лично выводить Медведеву на лед», — сказал Орсер.

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Канадский специалист отметил, что единственное, что изменится в жизни Медведевой — это наставник. Тренер планирует подготовить фигуристку к одному из осенних турниров серии B, к двум этапам Гран-при и к чемпионату России.

Ранее сообщалось, что один из самых востребованных хореографов мира в фигурном катании канадец Уилсон будет готовить программы для Медведевой.