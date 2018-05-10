Журналист сравнил поражение «Авангарда» с гибелью подводной лодки «Курск»

Сотрудник «Советского спорта» сравнил поражение курского «Авангарда» с гибелью подводной лодки «Курск» после матча с «Тосно».

«Курск не всплыл», — написал SMM-специалист в твиттере издания.

Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство данным постом и потребовали немедленно удалить его.

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«Приносим извинения всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам финала Кубка России по футболу. Виновные наказаны», — чуть позже сообщила газета.

Ранее сообщалось, в финале Кубка представитель Российской премьер-лиги «Тосно» из Ленинградской области одержал победу над курским «Авангардом» из ФНЛ со счетом 2:1.