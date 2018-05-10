Мутко: ненормально платить даже 75 рублей за просмотр матча «Локомотива» и «Зенита»

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Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что два топовых матча чемпионата России должны показываться зрителям бесплатно на общедоступном канале. Слова чиновника приводит ТАСС.

В весенней части сезона-2017/18 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в таком формате демонстрировались две любых встречи тура, однако обычно самые привлекательные для фанатов игры показывались только на платном канале.

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«Сейчас заканчивается контракт, подводятся его итоги. Партнер РФПЛ хочет немного заработать денег. Даже я, если где-то в дороге, плачу 75 рублей и по интернету смотрю матч «Локомотив» — «Зенит». Конечно, это ненормально», — высказал свое мнение Мутко.

«В будущем контракте такого быть не может. Президенту Премьер-лиги Сергею Прядкину я об этом сказал. Два топовых матча обязательно должны показываться по общедоступному телевидению. Но в текущем контракте такого пункта нет», — подчеркнул чиновник.