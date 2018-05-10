«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины по футболу

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В матче 26-го тура чемпионата Аргентина по футболу «Бока Хуниорс» на выезде сыграл вничью с «Химнасией» (2:2), сообщает ТАСС.

Таким образом, клуб из Буэнос-Айреса за тур до конца первенства оформил чемпионский титул, набрав 57 очков и оторвавшись от ближайшего преследователя — «Годой-Крус» — на четыре очка.

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Для подопечных Гильермо Скелотто это уже 33-й титул чемпионов страны в истории турнира. По этому показателю больше побед в национальном первенстве только у «Ривер Плейт» (36).

В 26 матчах текущего сезона на счету «Боки» 18 побед, три ничьих и пять поражений.

Ранее сообщалось, что нападающий «Боки Хуниорс» совершил ужасающий промах по пустым воротам.