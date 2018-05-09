Американец пообещал разорвать Нурмагомедова «как куклу»

Американский боец смешанного стиля в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что готов разорвать российского обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова «как куклу», сообщает «Советский спорт».

«Хабиб Нурмагомедов не смог одолеть соперника, который узнал о предстоящем бое за 20 часов. Если российский чемпион перейдет в полусредний дивизион, то я разорву его как куклу», — сказал Ковингтон в интервью радио BJ Penn.

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Также боец похвастался, что намерен одержать победу в трех весовых категориях. До этого в истории ММА подобное не удавалось никому.

Ранее сообщалось, что американский боец UFC готовился к поединку в постели с девушкой.