Полиция Британии считает военизированным подход Москвы к безопасности на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/63/11686063/RIAN_3268804.HR.ru-pic905-895x505-27808.jpg">

Глава подразделения футбольной полиции Великобритании Марк Робертс поделился мнением о ходе подготовки правительства России к проведению чемпионата мира по футболу. По его словам, российские власти уделяют повышенное внимание к проблемам безопасности во время турнира, передает «Советский спорт».

«У нас было много встреч с представителями России, и каждый раз нас последовательно заверяли в том, что Москва стремится организовать безопасный чемпионат, который покажет Россию с лучшей стороны», — цитирует Робертса агентство Reuters.

Реклама

Он также подчеркнул, подход российских властей к обеспечению безопасности, а также предотвращению возможных столкновениями между фанатами из России и Англии можно назвать военизированным. В частности он отметил, что в России на спортивных соревнованиях задействовано большое количество служащих в боевом снаряжении.

Обеспокоенность представителя полиции Британии по поводу безопасности во время мундиаля связано с беспорядками, которые прошли во время чемпионата Европы 2016 года.

11 июня перед матчем сборных России и Англии на Евро-2016 на улицах Марселя произошли массовые беспорядки с участием болельщиков двух команд.