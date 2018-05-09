Представитель испанского футбола: Россия выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро в интервью «Газете.Ru» высказал мнение о перспективах сборной России на чемпионате мира – 2018.

«Я, к сожалению, все еще не достал билеты на чемпионат мира — с этим есть проблемы. Неизвестно, кто получит билеты, а кто нет. Я пытался заказать их, но удача мне не улыбнулась. А очень жаль, ведь сборная Испании, по моему мнению, станет чемпионом мира», — сказал он.

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Также Нанфаро высказался о перспективах российской команде на домашнем мундиале.

«Сборная России? Вы доберетесь до полуфинала — это как минимум», — сказал Нанфро в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете ЧМ-2018 рассказали о тенденциях проявления расизма в России.