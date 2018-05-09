Представитель испанского футбола рассказал о сложностях с поездкой на ЧМ-2018

Президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро в интервью «Газете.Ru» рассказал, что затрудняет для иностранцев поездку в Россию в преддверии чемпионата мира – 2018.

«Нам, испанцам, сложно попасть в Россию. Особенно нас напрягают трудности с оформлением визы — нужно делать это сильно заранее, это прямо целый процесс. А в Испании люди не привыкли иметь дело с визами, мы ведь можем перемещаться свободно по всему Европейскому Союзу.

Реклама

Подобный вопрос ставит нас в тупик и изрядно затрудняет поездки в Россию», — сказал Нанфро в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата мира — 2018 можно будет посмотреть с Кержаковым и Десайи.