Нойер рассчитывает сыграть на чемпионате мира — 2018
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что намерен поехать в составе сборной Германии на предстоящий чемпионат мира по футболу — 2018 в России, сообщает «Советский спорт».
«Я регулярно тренируюсь, боли уже не чувствую. И все же не буду прогнозировать возвращение. Мне нужно принять решение для своего блага и ради выгоды страны», — заявил он.
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Также Нойер отметил свое понимание того, что никто не рассчитывает на его возвращение.
«Я думаю, никто не представляет, что я буду играть на чемпионате мира после такого перерыва в соревнованиях», — приводит его слова TZ.
32-летний немец получил перелом ноги в матче 5-го тура чемпионата Германии и приступил к облегченным тренировках лишь в апреле.
Ранее сообщалось, что Нойер близок к возвращению на поле.