Нойер рассчитывает сыграть на чемпионате мира — 2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/971/10716971/967453222-pic905-895x505-5994.jpg">

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что намерен поехать в составе сборной Германии на предстоящий чемпионат мира по футболу — 2018 в России, сообщает «Советский спорт».

«Я регулярно тренируюсь, боли уже не чувствую. И все же не буду прогнозировать возвращение. Мне нужно принять решение для своего блага и ради выгоды страны», — заявил он.

Реклама

Также Нойер отметил свое понимание того, что никто не рассчитывает на его возвращение.

«Я думаю, никто не представляет, что я буду играть на чемпионате мира после такого перерыва в соревнованиях», — приводит его слова TZ.

32-летний немец получил перелом ноги в матче 5-го тура чемпионата Германии и приступил к облегченным тренировках лишь в апреле.

Ранее сообщалось, что Нойер близок к возвращению на поле.