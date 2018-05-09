Иранское телевидение подвергло цензуре матч с женщиной-арбитром
Иранское телевидение подвергло цензуре матч 33-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Баварией», сообщает «Советский спорт».
Причиной такого решения стало то, что матч обслуживала женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус.
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В Иране вместо моментов с судьей показывали трибуны.
Ранее государственное телевидение Ирана подвергло цензуре эмблему итальянской «Ромы» во время трансляции первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».