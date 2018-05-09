Умер Эрик Гебоерс

Бельгийский гонщик-мотоциклист, пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Гебоерс найден мертвым. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, спасатели нашли гонщика в рекреационном пруду в Бельгии.

Отмечается, что 55-летний Гебоерс пытался спасти тонущую собаку, которую он подарил своей жене. Друзья бельгийца пытались оказать ему помощь, однако вода оказалась слишком холодной, поэтому они вернулись в машину.

Ранее сообщалось, что знаменитый арбитр всероссийской и международной категории по фигурному катанию Петр Грушман скончался на 72-м году жизни.