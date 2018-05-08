РФС заставит фанатов оплатить штраф за расизм

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация компенсирует убытки по штрафу Международной федерации футбола (ФИФА) с болельщиков, причастных к инциденту во время товарищеского матча между сборными России и Франции. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Российский футбольный союз выплатит штраф, но эти средства мы будем взыскивать с тех, кто реально является виновным в произошедшем», — заявил Алаев.

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Глава РФС также отметил, что организация сделает все возможное, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

«Произошедшее на матче между сборными России и Франции является вопиющим случаем неуважения нескольких зрителей к сопернику. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось», — подытожил функционер.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовал РФС за расизм фанатов.