В РУСАДА рассказали о процессе восстановления организации в статусе

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о процессе восстановления организации в статусе.

«Прежде всего, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ждет ответы на два изначально обозначенных вопроса, которые до сих пор не были решены: первый связан с докладом Макларена, а второй — с доступом к пробам. Результаты проведенных судебных дел, их динамика уже сейчас указывают, что мы, по сути, впустую потратили два года. Нужно было раньше начинать активно заниматься решением проблем», — цитирует генерального директора организации Юрия Гануса RT.

Ранее сообщалось, что РУСАДА договорилось о совместной работе с отделом расследований WADA.