РФС до 31 мая направит в УЕФА списки допущенных до еврокубков команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 31 мая примет перечень российских клубов, которые примут участие в еврокубках в сезоне-2018/19, сообщает Sport24.ru.

«Российский футбольный союз, как авторизованный лицензер, должен направить в УЕФА списки прошедших сертификацию для участия в еврокубках клубов до 31 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что победитель розыгрыша Кубка России сезона-2017/18 имеет риск не попасть в Лигу Европы на следующий сезон. В финальном матче встретятся «Тосно» и курский «Авангард». Игра состоится 9 мая на «Волгоград Арене».