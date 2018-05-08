ФИФА оштрафовал РФС за расизм фанатов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/459/11698459/RIAN_5465038.HR.ru-pic905-895x505-75985.jpg">

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафует Российский футбольный союз (РФС) на 30 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы ФИФА, причиной наказания стали дискриминационные скандирования в адрес нескольких игроков французской команды со стороны российских фанатов.

Реклама

Расследование инцидента было начато в апреле. РФС уведомил ФИФА о своей полной готовности оказать всестороннюю поддержку в данном вопросе.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера России по вопросам спорта Виталий Мутко высказался о расследовании ФИФА по факту расизма на матче сборной России.