ФИФА оштрафовал РФС за расизм фанатов
Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафует Российский футбольный союз (РФС) на 30 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ФИФА, причиной наказания стали дискриминационные скандирования в адрес нескольких игроков французской команды со стороны российских фанатов.
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Расследование инцидента было начато в апреле. РФС уведомил ФИФА о своей полной готовности оказать всестороннюю поддержку в данном вопросе.
Ранее исполняющий обязанности вице-премьера России по вопросам спорта Виталий Мутко высказался о расследовании ФИФА по факту расизма на матче сборной России.