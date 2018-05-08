«Кливленд» разгромил «Торонто» и вышел в финал конференции

«Кливленд Кавальерс» на домашней площадке разгромил «Торонто Рэпторс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 128:93. Об этом сообщает ТАСС.

Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс сумел набрать 29 очков.

Центровой в составе победителей Кевин Лав отличился 23 очками. В составе гостей самым результативным игроком стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, набравший 18 очков.

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Счет в серии стал 4-0 в пользу «Кливленда».

В финале «Кливленд Кавальерс» встретятся либо с «Филадельфией Сиксерс», либо с «Бостон Селтикс».

НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матч

Кливленд Кавальерс (Кливленд) — Торонто Рэпторс (Торонто) — 129:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21)