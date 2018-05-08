Овечкин впервые сыграет в финале конференции плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые сыграет в финале конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург Пингвингз» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 1:2.

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Овечкин играет за «столичных» с 2005 года. «Кэпиталз» вышел в финал Восточной конференции в третий раз в истории, ранее – в 1990 и 1998 годах.

В финале команда встретится с «Тампой», первая встреча состоится 13 мая.

Ранее нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.