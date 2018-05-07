Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков сезона-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), сообщает Sport24.

«Лучшие игроки — Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия и Мануэл Фернандеш», — сказал Семин.

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Все три футболиста находятся в составе команды «Локомотив», который за тур до окончания первенства официально стал чемпионом России по футболу.

Ранее сообщалось, Семин рассказал про сложности на пути к победе Локомотива.