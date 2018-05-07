Авербух назвал драматичным уход Медведевой от Тутберидзе

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух считает драматичным уход двукратной чемпионки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе, передает «РИА Новости».

«Эта ситуация очень драматична и тяжело дается и Жене, и Этери. Разрыв – всегда болезненная история для обеих сторон. Сейчас самое важное – поддержать и Этери, и Евгению», — сказал Авербух.

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Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал переход Медведевой к канадскому наставнику Брайану Орсеру.