Тутберидзе и Загитова после скандала с Медведевой пришли на инаугурацию Путина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографию с инаугурации президента России Владимира Путина вместо со своим тренером Этери Тутберидзе. Снимок появился в инстаграме Загитовой.

«На инаугурации», — написала Загитова, использовав эмодзи в виде сердца и поставив хэштег «Россия».

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Ранее сообщалось, что другая ученица Тутберидзе Евгения Медведева ушла от Этери, переедет в Канаду и может сменить спортивное гражданство.

«Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?»

Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — рассказала Тутберидзе о настоящем отношении своей экс-подопечной к Загитовой.

Медведева будет работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.