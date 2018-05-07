Российский баскетболист добился исторического достижения
Российский разыгрывающий клуба «Химки» Алексей Швед получил приз имени Альфонсо Форда, вручаемый самому результативному игроку регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в сезоне-2017/18, сообщает ТАСС.
Награду каждый сезон получает баскетболист с самым высоким среднем показателем результативности.
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В регулярном чемпионате Евролиги Швед в среднем набрал 21,76 очка за игру, на его счету в общей сложности 740 очков, установив несколько рекордов турнира.
Российский игрок получил подобный приз впервые в истории.
Ранее сообщалось, что Швед забросил свой сотый трехочковый в сезоне Евролиги.