Российский вратарь опозорился в чемпионате Бельгии
Российский голкипер футбольного клуба «Брюгге» Владимир Габулов допустил две серьезные ошибки в домашнем матче седьмого тура плей-офф чемпионата Бельгии против «Андерлехта». Об этом сообщает «Советский спорт».
Ворота хозяев поля защищал 34-летний экс-вратарь сборной России, который допустил две грубейшие ошибки, не позволившие «Брюгге» одержать победу.
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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Андерлехта». «Брюгге» продолжает лидировать в национальном первенстве, опережая «Андерлехт» на два очка.
Габулов в текущем сезоне провел за «Брюгге» восемь матчей, в которых пропустил 15 мячей.
Ранее сообщалось, что Габулов впервые сыграл на ноль в матче за «Брюгге».