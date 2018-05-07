Новичок НХЛ повторил рекорд 50-летней давности
Команда НХЛ «Вегас Голден Найтс» стала второй в истории лиги, которой удалось выиграть две серии плей-офф в дебютном сезоне, сообщает «Советский спорт».
Коллектив из города Парадайс в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) и вышел в финал Западной конференции.
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Серия завершилась со счетом 4-2 в пользу «Вегаса».
Ранее в своем первом сезоне в НХЛ проходил два раунда плей-офф только «Сент-Луис Блюз», который в сезоне-1967/68 обыграл команды «Филадельфия Флайерз» (4-3) и «Миннесота Норт Старз» (4-3).
За звание чемпиона Западной конференции «Вегас» поборется с победителем пары «Виннипег Джетс» — «Нэшвилл Предаторз».