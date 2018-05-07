Костомаров: смена гражданства не поможет Медведевой улучшить результаты

Фигуристка Евгения Медведева РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал возможную смену гражданства Евгенией Медведевой.

«Медведева может сменить гражданство на канадское или армянское? Я об этом особенно ничего не знаю. Думаю, сейчас очень много прессы вокруг Медведевой, вот и все. Захочет сменить гражданство, сменит. Но в спортивном смысле это никак не поможет и не повлияет на результат», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.