Костомаров: смена гражданства не поможет Медведевой улучшить результаты

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал возможную смену гражданства Евгенией Медведевой.

«Медведева может сменить гражданство на канадское или армянское? Я об этом особенно ничего не знаю. Думаю, сейчас очень много прессы вокруг Медведевой, вот и все. Захочет сменить гражданство, сменит. Но в спортивном смысле это никак не поможет и не повлияет на результат», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.