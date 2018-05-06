Теннисист Донской пробился в основную сетку турнира в Мадриде

Россиянин Евгений Донской обыграл француза Пьера-Юга Эрбера и пробился в основную сетку турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча продолжалась два часа 16 минут.

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На счету россиянин три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Эрбер совершил 10 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Ранее Екатерина Макарова потерпела разгромное поражение от румынки Симоны Халеп на первом круге турнира категории Premier Mandatory в испанском Мадриде.