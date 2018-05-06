Сборная России разгромила Австрию в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала разгромную победу над командой Австрии во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча завершилась со счетом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). Об этом сообщает ТАСС.
Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, оформивший дубль, а также Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Следующий матч сборная России проведет с командой Беларуси. Встреча состоится в понедельник, 7 мая.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А
Россия — Австрия — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
Голы: 0:1 – Григоренко – 09:34 (5x5),
0:2 – Анисимов (Бучневич) – 11:42 (5x5),
0:3 – Барабанов (Михеев, Яковлев) – 13:19 (5x5),
0:4 – Григоренко (Анисимов) – 23:52 (5x5),
0:5 – Капризов (Дацюк, Дадонов) – 29:07 (5x5),
0:6 – Мамин (Капризов) – 37:58 (5x5),
0:7 – Михеев – 53:55 (5x5)