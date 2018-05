Роналду пожелал сэру Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления

Нападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Португали Криштиану Роналду обратился в адрес бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и пожелал 76-летнему шотландцу скорейшего выздоровления, передает «Советский спорт».

«Мои мысли и молитвы о тебе, мой дорогой труд. Будь сильным, босс!» — написан Роналду в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Фергюсона госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему была сделана экстренная операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. На данный момент шотландец находится под присмотром врачей. Ему предстоит пройти курс реабилитации.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq