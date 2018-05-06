Тренер «Зенита» пожелал сэру Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления

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Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини обратился в адрес бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и пожелал 76-летнему шотландцу скорейшего выздоровления, передает «Советский спорт».

«Желаю сэру Фергюсону скорейшего восстановления. Будь сильным, Алекс!» — написал Манчини в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Фергюсона госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему была сделана экстренная операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. На данный момент шотландец находится под присмотром врачей. Ему предстоит пройти курс реабилитации.