Тренер «Зенита» пожелал сэру Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления
Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини обратился в адрес бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и пожелал 76-летнему шотландцу скорейшего выздоровления, передает «Советский спорт».
«Желаю сэру Фергюсону скорейшего восстановления. Будь сильным, Алекс!» — написал Манчини в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Фергюсона госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему была сделана экстренная операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. На данный момент шотландец находится под присмотром врачей. Ему предстоит пройти курс реабилитации.
Wishing sir Ferguson a speedy recovery. Be strong Alex!— Roberto Mancini (@robymancio) 5 мая 2018 г.
Auguro a sir Ferguson di rimettersi presto. Tieni duro Alex!