Бестемьянова о смене гражданства Медведевой: это невозможно

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева намерена получить армянское гражданство и выступать за ее сборную на международных соревнованиях.

«Не думаю, что это произойдет. Женя — настоящий патриот своей страны, поэтому подобные слухи не имеют никакого смысла», — цитирует Бестемьянову RT.

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Она также отметила, что возможное сотрудничество 18-летней россиянки с известным тренером Брайаном Орсером принесет свои плоды.

«Во многих видах спорта присутствуют зарубежные специалисты, почему фигурное катание должно стать исключением? Брайан Орсер — большой тренер, который может привести спортсменку к лучшим результатам, которых она заслуживает. Единственной проблемой может стать финансовый вопрос», — сказала чемпионка Игр-1988.

Ранее сообщалось, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.