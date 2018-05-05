Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии

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Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, сообщает »«Советский спорт».

По информации британского издания The Sun, 76-летний шотландец жаловался на плохое самочувствие с четверга. А вечером пятницы его забрала машина скорой помощи.

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Известно, что Фергюсону была сделана экстренная операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. Новостей о состоянии здоровья экс-наставника «МЮ» пока нет. Его сын, Даррен Фергюсон, который возглавляет клуб «Донкастер Роверс», пропустил последний матч своей команды.



Ранее сообщалось, что «Брайтон» сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.