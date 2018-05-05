Болельщики «Локомотива» залезли на паровоз

«Локомотив» прибыл на автобусе на площадь перед стадионом, чтобы отпраздновать с фанатами победу в чемпионате России сезона-2017/18, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Харунова.

Болельщики «железнодорожников» в большом количестве забрались на паровоз, установленный перед ареной, и начали зажигать файеры.

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Также фанаты распевали кричалки в честь главного тренера команды Юрия Семина и автора победного гола в ворота «Зенита» Эдера Лопеша.

«Локомотив» благодаря победе над «Зенитом» (1:0) стал трехкратным чемпионом России.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов пожелал «Зениту» удачи.