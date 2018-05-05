«Локомотив» стал чемпионом впервые за 14 лет

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Московский «Локомотив» завоевал золотые медали чемпионата России по футболу впервые с 2004 года, сообщает «Советский спорт».

Матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» — «Зенит» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего Эдера.

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«Локомотив» благодаря этой победе набрал 60 очков по итогам 29-ти туров и досрочно оформил чемпионский титул РФПЛ.

Таким образом, «железнодорожники» стали чемпионами России впервые с 2004 года.

Ранее сообщалось, что болельщики «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на матче РФПЛ.