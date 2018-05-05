«Локомотив» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России по футболу

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Московский «Локомотив» стал чемпионом Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона 2017/18, сообщает «Советский спорт».

«Железнодорожники» одержали победу над «Зенитом» в рамках 29-го тура РФПЛ со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего Эдера.

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Таким образом, «Локомотив» набрал 60 очков и оторвался от «Спартака» на шесть очков за тур до конца.

«Локомотив» стал чемпионом России впервые за 14 лет.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Футбол. Чемпионат России. 29-й тур.

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0

Голы: 1-0 — Эдер, 88.