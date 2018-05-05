Защитник ЦСКА выбыл до конца сезона

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает «Чемпионат».

По информации издания, 27-летний российский футболист испытывает проблемы с пахом, из-за чего не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах в чемпионате России (против тульского «Арсенала» и «Анжи»).

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В текущем сезоне Щенников провел 19 игр в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

ЦСКА на данный момент располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 52 очка.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может сыграть с тульским «Арсеналом».