Ротенберг: сборная России общается со Знарком

Национальная команда России по хоккею консультируется у экс-наставника команды в телефонном режиме, передает ТАСС.

Об этом сообщил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг:

«Мы общаемся со Знарком в телефонном режиме», — заявил он.

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Олег Знарок покинул пост главного тренера сборной России в апреле, став консультантом команды. Исполняющим обязанности наставника россиян был назначен Илья Воробьев.

Сборная России сейчас выступает на чемпионате мира — 2018 в Дании. В первой игре российская команда разгромила Францию со счетом 7:0.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА считает сборную Швеции фаворитом матча с Россией.