Тарасова ответила на вопрос про уход Медведевой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прекратила сотрудничество с известным тренером Этери Тутберидзе. Слова Тарасовой приводит РИА Новости.

«В первый раз об этом слышу. Спрашивайте лучше у Медведевой и Тутберидзе.

Реклама

Я комментировать ничего не буду», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что Медведева переедет в Канаду. Кроме того, спортсменка может сменить российского спортивное гражданство на армянское.

О том, что Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе, стало известно 4 мая.