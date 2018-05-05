«Хьюстон» обыграл «Юту» и вышел вперед в серии плей-офф НБА

«Юта Джаз» на домашнем паркете проиграла «Хьюстон Рокетс» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 92:113 (22:39, 18:31, 25:23, 27:20), сообщает ТАСС.

Лучшим игроком матча стал Джеймс Харден, на счету которого дабл-дабл из 25 очков и 12 передач.

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Счет в серии стал 2-1 в пользу «Рокетс».

Баскетбол. НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 3-й матч

«Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 92:113 (22:39, 18:31, 25:23, 27:20)

«Юта»: О'Нил — 17, Беркс — 14, Гобер — 12, Митчелл — 10, Нето — 8, Краудер — 7, Инглс — 6, Йеребко — 6, Экзам — 6, Стоктон — 2, Брэдли — 2, Фэйворс — 2, Рубио, Сефолоша, Юдо

«Хьюстон»: Харден — 25, Гордон — 25, Пол — 15, Ариза — 11, Капела — 11, Такер — 9, Илариу — 8, Грин — 3, Джонсон — 2, Мба-а-Муте — 2, Андерсон — 2, Джексон, Ци, Онуаку, Блэк