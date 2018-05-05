Экс-игрок «Барселоны» получил красную карточку за нападение на судью

Полузащитник турецкого «Истанбул Башакшехир» Арда Туран был удален с поля во время матча 32-го тура чемпионата Турции против «Сивасспора», передает «Советский спорт».

Туран на 94-й минуте встречи агрессивно выразил свое недовольство решением бокового арбитра не фиксировать нарушение правил со стороны команды соперника. Футболист сначала эмоционально обратился к судье, а затем толкнул его.

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В результате инцидента полузащитник получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Матч между «Истанбулом» и «Сивасспором» завершился вничью — 1:1.

Права на Турана принадлежат испанской «Барселоне».

Ранее сообщалось, что в Эфиопии во время матча футболисты и тренер избили судью.